BAM-baas: we krijgen lek boven

Mooie woorden, maar binnen welke termijn en weet je wel waar het lek zit, kom met feiten en zeg ook hoe je het gaat oplossen, blijf niet vaag want dat doet het vertrouwen niet goed er is al te vaak belooft we gaan dit oplossen. Nu willen we concreet zien in de cijfers van het derde kwartaal de eerste resultaten van de oplossing. Er zal meer dan een stapje harder moeten worden gelopen. Het is tijd dat de mauwen worden opgestroopt. En wel NU direct, niet wachten tot morgen.