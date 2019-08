Philips doende met pathologieafdeling Taiwan

Gepubliceerd op | Views: 592

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft een contract ondertekend voor de realisatie van een digitale pathologieafdeling in Taiwan. Volgens Philips gaat het om de eerste in zijn soort in het Aziatische land.

Doel van de te realiseren afdeling in het Taipei Veterans General Hospital is om de patiëntveiligheid te verbeteren en de kwaliteit van diagnoses op te halen. Pathologie speelt volgens de partijen een cruciale rol bij de detectie en diagnose van een breed scala aan ziekten, waaronder kanker.

Met behulp van de Philips-oplossingen kan TPVGH weefselmonsters digitaliseren zodat pathologen afbeeldingen kunnen beoordelen, interpreteren, analyseren en delen. Ook maakt de techniek het eenvoudiger om collega's te raadplegen.

Financiële details over de overeenkomst maakte Philips niet bekend.