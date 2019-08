Gepubliceerd op | Views: 2.106

AMSTERDAM (AFN) - Dat bouwbedrijf BAM nog weer een extra voorziening moest treffen voor sluisproject OpenIJ zal het vertrouwen in de onderneming geen goed doen. Dat concluderen analisten van KBC Securities in een rapport over de onderneming. ING spreekt van minder dan verwachte resultaten.

KBC noemt de omzetontwikkeling in de eerste helft van dit jaar bij BAM positief. De omzetontwikkeling bij de bouwer gaat volgens KBC sneller dan geraamd. De opbrengsten vielen met bijna 3,5 miljard euro iets hoger uit dan de 3,3 miljard waar KBC op rekende. Daarmee was de bank iets voorzichtiger dan de krap 3,4 miljard euro die analisten in doorsnee voorzagen.

Ook het gegeven dat de werkzaamheden in bij de sluis in IJmuiden op schema liggen noemt KBC positief. Het tweede caisson moet in de tweede jaarhelft afgezonken zijn. KBC noemt die werkzaamheden de laatste lastige horde. Het nettoresultaat viel KBC iets tegen. Naast de sluislast zadelden ook de probleemprojecten waar BAM voor waarschuwde de bouwer op met extra kosten. De eerder geraamde extra kosten van 90 miljoen euro, vielen uiteindelijk nog weer 4 miljoen euro duurder uit.

Tegenvaller

Voor ING is onder meer het verlies voor belastingen van dik 27 miljoen euro een tegenvaller. De marktvorsers hielden hier rekening met een bescheiden positief resultaat. De extra voorzieningen die BAM nam zijn volgens ING niet materieel, maar drukken wel het sentiment van investeerders.

KBC en ING handhaafden hun hold-adviezen op BAM met koersdoelen van respectievelijk 3,75 en 4,20 euro. Het aandeel BAM noteerde omstreeks 09.55 uur 13,9 procent lager op 2,66 euro.