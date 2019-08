Gepubliceerd op | Views: 806 | Onderwerpen: Frankrijk

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Franse industrie heeft in augustus een kleine groei laten zien, terwijl economen gemiddeld juist op lichte krimp hadden gerekend. Dat bleek uit de inkoopmanagersindex van marktonderzoeker Markit. In Duitsland bleef de krimp aanhouden.

Die index noteerde voor augustus een voorlopige stand van 51 tegen 49,7 in juli. Economen hadden in doorsnee een niveau van 49,5 voorspeld. Een stand boven 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De index voor de Franse dienstensector noteerde voor augustus 53,3 tegen 52,6 een maand eerder. De samengestelde index, met ook de industrie, kwam uit op 52,7 tegen 51,9 in juli.

De Duitse industrie toonde in augustus opnieuw krimp. Die index stond op 43,6 tegen 43,2 in juli. Hier was de consensus 43. Daarmee is sprake van de achtste maand met krimp op rij voor de industrie in Duitsland. De index voor de Duitse dienstensector noteerde 54,4 en de samengestelde graadmeter kwam uit op 51,4.

Opluchting

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied noteerde 47 tegen 46,5 in juli. Hier werd in doorsnee gerekend op 46,2. Voor de dienstensector kwam de index uit op 53,4 tegen 53,2 in juli. De samengestelde index bedroeg 51,8 van 51,5 een maand eerder.

ING-econoom Bert Colijn zei dat de lichte stijging van de samengestelde graadmeter voor de eurozone als een kleine opluchting mag worden beschouwd, want analisten hadden op een verdere daling gerekend. Volgens hem laat het cijfer ook zien dat de economie van de eurozone waarschijnlijk niet in negatief terrein is beland halverwege het derde kwartaal.