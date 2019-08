'Stop Gronings gas is risico voor gashandel'

Gepubliceerd op | Views: 948 | Onderwerpen: energie

GRONINGEN (AFN) - Het dichtdraaien van de Groningse gaskraan heeft gevolgen voor de toekomst van het grootste Europese handelsplatform voor gas. Daarvoor waarschuwt topbestuurder Annie Krist van gashandelaar GasTerra in een interview met persbureau Bloomberg.

Krist doelt op de Title Transfer Facility (TTF), een virtuele marktplaats waar gas dat al in het Nederlandse gasnetwerk zit kan worden verhandeld. Volgens de hoogste baas van GasTerra, dat flink handelt via het systeem, kon TTF uitgroeien tot de belangrijkste gasmarkt van Europa dankzij de gaswinning in Groningen. Alle infrastructuur die daarvoor werd opgebouwd, maakte gashandel via de Nederlandse markt immers aantrekkelijk.

"TTF groeit zo goed, dat mensen vergeten hoe we dat hebben bereikt. Hoe zal het zijn als we de gasstromen uit Groningen niet meer hebben?", vraagt Krist zich af. Volgens haar hebben landen die voor gas van import afhankelijk zijn een volledig andere markt. "Of partijen ons land nog interessant zullen vinden, moet nog blijken."

Het ministerie van Economische Zaken besloot vorig jaar dat de Groningse gaskraan voor 2030 volledig moet zijn dichtgedraaid. Voor Krist kwam die beslissing als een verrassing, zegt ze. De beslissing heeft er ook toe geleid dat de drie aandeelhouders van GasTerra, Shell, ExxonMobil en de Nederlandse staat, gesprekken voeren over de rol van het bedrijf op de Nederlandse energiemarkt.