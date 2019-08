Gepubliceerd op | Views: 2.704

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag licht lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine verliezen openen. Beleggers verwerken de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve en kijken uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Op het Damrak openden betaalbedrijf Adyen, baggeraar Boskalis en bouwer BAM de boeken.

Uit de Fed-notulen bleek dat enkele bestuursleden bij de meest recente beleidsvergadering van de koepel van Amerikaanse centrale banken voorstander waren van een grotere renteverlaging. De Fed verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente. Het rentetarief werd met een kwart procentpunt verlaagd. Een onbekend aantal Fed-leden wilde een verlaging met een half procent.

Aan het brexit-front liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel weten te geloven dat een oplossing voor het probleem van de Ierse grens nog voor de geplande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU eind oktober mogelijk is. De Franse regering gaat daarentegen uit van een scenario dat Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaat zonder een deal.

Adyen

Betalingsverwerker Adyen opende de boeken over de eerste helft van het jaar en wist de omzet in die periode wederom flink op te voeren. Daarbij profiteerde het bedrijf, dat de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, van een verdere uitbreiding van zijn klantenbestand.

BAM sloot de eerste jaarhelft af met rode cijfers. De bouwer waarschuwde onlangs al voor oplopende kosten bij een aantal projecten. BAM meldde nu ook nog een extra voorziening op sluisproject OpenIJ. Topman Rob van Wingerden zei andermaal de negatieve resultaten te betreuren.

Boskalis

Boskalis zag het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft afnemen. De baggeraar liet tevens weten voorzieningen te treffen van ruim 100 miljoen euro op een aantal contracten, vooral rond offshore windprojecten. Volgens het bedrijf zijn de marktomstandigheden in die sector sterk veranderd door het wegvallen van subsidies.

Stern kwam woensdag nabeurs met cijfers. Het autobedrijf boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst. Het resultaat was te danken aan de verkoop van SternLease aan leasemaatschappij ALD.

Osram Licht

Aan het overnamefront heeft Osram Licht de weg vrijgemaakt voor een overnamebod door de Oostenrijkse sensormaker AMS door een einde te maken aan de zogeheten standstill-overeenkomst. Daarmee gaat de overnamestrijd van AMS met investeerders Bain Capital en Carlyle Group de volgende fase in.

De euro was 1,1076 dollar waard, tegen 1,1097 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 55,54 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 60,10 dollar per vat.