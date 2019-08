Boskalis treft voorzieningen op windprojecten

Gepubliceerd op | Views: 754

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis treft voorzieningen van ruim 100 miljoen euro op een aantal contracten, vooral rond offshore windprojecten. Volgens het bedrijf zijn de marktomstandigheden in die sector sterk veranderd door het wegvallen van subsidies en wordt daarom door klanten gezocht naar mogelijkheden voor kostenbesparingen. Dit zorgt voor disputen en moeizame claimonderhandelingen, aldus de baggeraar en maritiem dienstverlener.

Boskalis boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) in de eerste jaarhelft van 135,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder ruim 167 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 1,3 miljoen euro. De onderneming voerde de omzet met 8,6 procent op tot bijna 1,3 miljard euro.

Het bedrijf gaf aan erop te vertrouwen dat een aanzienlijk deel van de uitstaande claims uiteindelijk zal worden gehonoreerd, maar treft naar eigen zeggen uit voorzorg de verliesvoorzieningen op een beperkt aantal projecten. Daarbij werd de volledige offshore portefeuille doorgelicht. Er worden geen verdere verliesvoorzieningen meer verwacht, stelt Boskalis.

Orderportefeuille

Topman Peter Berdowski spreekt in een toelichting van een "ingrijpend gewijzigde opstelling" van veel klanten in offshore energy, met "een aanzienlijke verscherping van de verhoudingen bij de uitvoering van werken en tot een opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten".

Boskalis handhaaft zijn verwachting dat over heel 2019 een vergelijkbaar ebitda-resultaat als in 2018 wordt behaald. Vorig jaar kwam het resultaat uit op 350 miljoen euro. Daarnaast denkt het bedrijf dat in de tweede helft van dit jaar het nettoresultaat een forse verbetering zal tonen ten opzichte van het eerste halfjaar. Voor dit jaar wordt een investeringsbedrag van ruim 250 miljoen euro exclusief overnames verwacht.

De orderportefeuille lag per eind juni op bijna 4,4 miljard euro. Dat was eind vorig jaar 4,3 miljard euro. Boskalis rondde onlangs de verkoop van zijn belang in het bedrijf Kotug Smit Towage aan branchegenoot Boluda af en is nog bezig met de verkoop van het belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage.