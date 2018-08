Gepubliceerd op | Views: 859

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag gemengd gesloten. Toch zette Wall Street een nieuw record neer. Het vertrouwen onder beleggers is nu al zo lang erg groot dat volgens de boekjes sprake is van de langste zogeheten bullmarkt ooit.

Per saldo zitten de beurskoersen nu 3453 dagen - dus sinds maart 2009 - in een stijgende lijn. In deze periode hebben zich geen tussentijdse koersdalingen van 20 procent of meer voorgedaan.

Beleggers waren woensdag evenwel voorzichtig door alle juridische perikelen rond de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast waren er weer nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

Trump

De Dow-Jonesindex ging de handel uit op 25.733,60 punten. Dat was 0,3 procent lager dan een dag eerder. De bredere S&P 500 zakte een fractie naar 2861,82 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 7889,10 punten.

Trump is in een lastig parket beland. Zijn voormalige advocaat Michael Cohen heeft toegegeven in opdracht van Trump de regels voor campagnefinanciering te hebben overtreden door zwijggeld te betalen aan pornoster Stormy Daniels en playmate Karen McDougal. Zij beweerden seks te hebben gehad met Trump. Dinsdag werd Trumps voormalige campagnechef Paul Manafort bovendien schuldig bevonden aan fraude.

Target

Winkelketen Target ging meer dan 3 procent omhoog. Het bedrijf is positiever geworden over de rest van het jaar, nadat de vergelijkbare omzet het afgelopen kwartaal de sterkste groei in dertien jaar kende.

Ook doe-het-zelfketen Lowe's gaf een kijkje in de boeken. Dat bedrijf heeft zijn winst- en omzetverwachtingen voor het hele jaar juist verlaagd. Analisten reageerden wel positief op de aankondiging dat Lowe's alle 99 winkels van Orchard Supply Hardware gaat sluiten. Het aandeel won bijna 6 procent.

Euro

De Federal Reserve publiceerde de notulen van zijn laatste beleidsvergadering. Die zorgden voor weinig verrassingen. Beleidsmakers van de koepel van centrale banken lijken er in principe klaar voor om de rente snel weer te verhogen.

De euro werd 1,1602 dollar waard, tegen 1,1587 dollar iets voor de Fed-notulen naar buiten kwamen. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden 3,1 procent meer op 67,89 dollar. De prijs van Brentolie steeg 2,9 procent tot 74,73 dollar per vat.