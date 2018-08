'Fed klaar voor volgende rentestap'

Ik kan me nog herinneren dat er experts uit alle hoeken waren die moord en brand schreeuwden dat die renteverhogingen het einde van de bullmarkten zouden zijn. We zijn nu dus 7 rentestappen verder en we hebben een SP500 die gewoon even 40% hoger parkeert.



Volgend jaar maar eens kijken of we hetzelfde showtje voorgeschoteld krijgen van de ''experts'' als Draghi de rentes een upgrade geeft. Ik ben benieuwd.