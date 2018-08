Europese beurzen overwegend op winst

Gepubliceerd op | Views: 326 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen woensdagmiddag overwegend omhoog. Op het Damrak vielen de resultaten van Adyen in goede aarde. Daarnaast hielden beleggers het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten en alle juridische perikelen rond de Amerikaanse president Donald Trump nauwlettend in de gaten.

De AEX-index in Amsterdam stond rond 16.00 uur 0,4 procent hoger op 559,16 punten. De MidKap dikte 0,5 procent aan tot 791,16 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. De Duitse DAX ging 0,2 procent omlaag.

Waar Wall Street even in de ban is van het lastige parket waarin Trump is beland door onder meer de bekentenis van zijn ex-advocaat, vinden in Washington weer nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China plaats. Vooralsnog zijn het wel nog de lagere gelederen van beide overheden die om tafel gaan.

ICT Group

Adyen klom meer dan 4 procent. De betalingsdienstverlener, die half juni een spectaculair beursdebuut maakte op het Damrak, zag de omzet in de eerste jaarhelft met twee derde stijgen. De winst viel bijna driekwart hoger uit.

Beleggers waren minder enthousiast over de resultaten van automatiseerder ICT Group, die vlak noteerde. Stern Groep bleef eveneens onveranderd. Het autobedrijf zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar dalen en verkocht enkele autodealers. De bank voor vermogende particulieren Van Lanschot Kempen, die ook met cijfers kwam, steeg ruim 1 procent.

Euro

Altice Europe was met een plus van circa 7 procent verreweg de grootste winnaar in de hoofdindex op Beursplein 5. Het kabel- en telecomconcern is al langer een erg beweeglijk aandeel. Hier sloot chipmachinefabrikant ASML de rij met een min van 0,9 procent.

Elders in Europa trok het stevige koersverlies van Continental de aandacht. De producent van banden en auto-onderdelen verlaagde de verwachtingen voor de omzet en winst en zakte in Frankfurt vervolgens bijna 14 procent. In Brussel ging zinkverwerker Nyrstar daarnaast zo'n 17 procent omlaag na een analistenrapport van ABN AMRO.

De euro noteerde op 1,1601 dollar, tegen 1,1524 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 67,25 dollar. De prijs van Brentolie steeg 2,2 procent tot 74,22 dollar per vat.