Lowe's verlaagt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 229

MOORESVILLE (AFN/RTR) - De Amerikaanse doe-het-zelfketen Lowe's is minder positief over de prestaties dit jaar. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van de kwartaalcijfers, waarbij ook bekend werd gemaakt dat de zoektocht naar een nieuwe financieel directeur is afgerond.

David Denton maakt in de loop van het jaar de overstap maakt naar Lowe's van CVS Health. Dat gebeurt op het moment dat het apothekersbedrijf de overname van zorgverzekeraar Aetna heeft afgerond. Denton is de opvolger van Marshall Croom die in oktober met pensioen gaat.

De resultaten van Lowe's in het tweede kwartaal waren minder dan voorzien. De omzet steeg met 7 procent tot 20,9 miljard dollar. De vergelijkbare omzet viel ruim 5 procent hoger uit. Kenners hadden verwacht dat het bedrijf meer wist te profiteren van de aantrekkende huizenmarkt. De nettowinst steeg naar ruim 1,5 miljard dollar, tegen ruim 1,4 miljard dollar een jaar eerder.

Voor het hele jaar gaat Lowe's nu uit van 4,5 procent omzetgroei, tegen een eerder voorziene 5 procent. Ook qua winst is Lowe's voorzichtiger dan eerst. Het bedrijf maakte verder bekend alle 99 winkels van Orchard Supply Hardware te zullen sluiten.