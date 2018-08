Continental snijdt in verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 520

HANNOVER (AFN) - De Duitse bandenspecialist en maker van auto-onderdelen Continental snijdt in zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf kampt met tegenvallende omzetten in combinatie met oplopende kosten en garantieclaims en ziet om die redenen de toekomst iets minder zonnig in.

Vooral in China en Europa kampt Continental met minder prestaties op de markt voor auto-onderdelen. Ook de vraag naar banden in deze regio's blijft achter. Verder heeft het bedrijf te maken met hogere ontwikkelingskosten.

Voor het hele jaar gaat Continental nu uit van een omzet van 45 miljard euro inclusief wisselkoerseffecten. Dat was eerder een miljard meer. Verder werd de winstmarge verlaagd naar ruim 9 procent van een eerdere raming van minstens 10 procent. Ook qua vrije kasstroom is het Duitse bedrijf minder optimistisch gestemd.

Het aandeel Continental ging als gevolg van de aankondiging stevig omlaag op de beurs in Frankfurt.