Adyen klimt op lager Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.078

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs werkte woensdag binnen drie kwartier zijn openingsverlies weg. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers hielden de ogen gericht op de handelsonderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten en de politieke ontwikkelingen rond de Amerikaanse president Donald Trump. Op het Damrak vielen de resultaten van Adyen en ICT Group in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 557,42 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 789,28 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen bleef achter met een verlies van 0,4 procent.

Michael Cohen, de voormalig advocaat van Trump, heeft tegenover een federale rechter in New York een schuldbekentenis afgelegd. Hij gaf toe de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden. Daarnaast heeft een jury van een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia de voormalig campagneleider van Trump, Paul Manafort, schuldig bevonden aan fraude.

Spectaculair beursdebuut

Op de lokale markt klom Adyen ruim 4 procent. De betalingsdienstverlener, die half juni een spectaculair beursdebuut maakte op het Damrak, zag de omzet in de eerste jaarhelft met twee derde stijgen. De winst viel bijna driekwart hoger uit en qua betalingen was sprake van een groei van 43 procent.

Beleggers waren eveneens tevreden over de resultaten van ICT Group. De automatiseerder wist de winst in de eerste jaarhelft te verdubbelen en werd beloond met een koerswinst van 4,6 procent. De bank voor vermogende particulieren Van Lanschot Kempen, die ook met cijfers kwam, klom 0,9 procent. Stern Groep zakte 3 procent. Het autobedrijf zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar dalen.

Altice

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een plus van ruim 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een min van 0,9 procent. In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een winst van 1,2 procent. Bouwer BAM stond onderaan met een verlies van 0,5 procent.

De euro was 1,1567 dollar waard, tegen 1,1524 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 66,28 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 73,13 dollar per vat.