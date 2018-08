'Overeenstemming Mexico en VS over NAFTA'

Gepubliceerd op | Views: 547 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Verenigde Staten en Mexico zijn dicht bij overeenstemming over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Dat laten ingewijden aan weerszijden van de onderhandelingstafel weten aan persbureau Bloomberg.

Consensus tussen de twee landen wordt gezien als voorbode van een definitief akkoord over het verdrag waaraan ook Canada deelneemt. Mexico en de Verenigde staten onderhandelen onder meer over nieuwe regels rond de import en export van auto's. Nieuwssite Politico schreef dat Trump donderdag al een deal wil bekendmaken, maar bronnen uit het Mexicaanse kamp zeggen daar niets van af te weten.

Het vrijhandelsakkoord, dat al sinds 1994 van kracht is, kwam onder de Amerikaanse president Donald Trump op losse schroeven te staan. De drie landen onderhandelen al een jaar over nieuwe voorwaarden voor het verdrag, omdat Trump vindt dat eerdere afspraken de VS benadelen. Ook stelde Trump voor het multilaterale verdrag in te ruilen voor losse handelsakkoorden met de twee buurlanden.