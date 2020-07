Vierde kwartaalwinst op rij voor autobouwer Tesla

Missie bereikt.

Het aandeel mag nu in de S&P500 index opgenomen.

Daar staan zoveel trackers op uit dat deze samen 34 miljoen aandelen Tesla moeten gaan kopen.

Vandaar waarschijnlijk ook een groot deel van de stijging om van deze regels misbruik te maken en de koers zoveel mogelijk op te pompen.



Na het toevoegen en dat de long aandelen tegen schandalige koersen zijn gedumpt bij de trackers en dus veel particulieren zal de koers flink dalen want fundamenteel is de koers overduidelijk bizar overgewaardeerd.



Maar dit is hoe het systeem werkt dus...