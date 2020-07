Vierde kwartaalwinst op rij voor autobouwer Tesla

Gepubliceerd op | Views: 1.105

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De maker van elektrische auto's Tesla heeft in het tweede kwartaal opnieuw winst geboekt. Het is de vierde periode op rij waarin het bedrijf zwarte cijfers schreef. Dat betekent dat het bedrijf, dat tijdens de afgelopen periode de automaker werd met de hoogste beurswaarde, nu opgenomen kan worden in de S&P 500-beursindex.

In het kwartaal moest Tesla een deel van zijn fabrieken tijdelijk stilleggen vanwege coronamaatregelen, waar topman Elon Musk zich kwaad over maakte. De onderneming stelt echter dat operationele verbeteringen zorgden dat de kosten lager waren en er toch winst geboekt kon worden. Ook sneed Tesla zelf in de kosten. Die stappen hebben Tesla klaargestoomd voor een succesvolle tweede jaarhelft.

Het bedrijf zag in de afgelopen drie maanden zijn hoeveelheid kasgeld toenemen met 535 miljoen dollar tot 8,6 miljard dollar. Dat geld gaat Tesla onder meer gebruiken om te investeren in een nieuwe Amerikaanse fabriek, de fabriek die het bedrijf bouwt bij Berlijn en de uitbreiding van de fabriek in Shanghai. Mede met de productie van de kleinere SUV Model Y mikt het bedrijf er nog altijd op om meer dan 500.000 voertuigen af te leveren dit jaar. Dat doel is door de tijdelijke sluiting van de fabriek in het Californische Fremont wel lastiger te halen, geeft Tesla aan.

Verlies

De omzet van Tesla kwam uit op 6 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf boekte een nettowinst van 104 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 408 miljoen dollar.

Tesla liet verder weten volgend jaar te beginnen met het leveren van zijn elektrische vrachtwagen, de Tesla Semi. Dan moeten er ook Model Y-voertuigen van de band rollen in zowel Berlijn als Shanghai. De afdelingen die thuisbatterijen en zonnedaken maken, blijven een relatief klein onderdeel uitmaken van het bedrijf.