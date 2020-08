Kleine winsten op Wall Street

Een 2e lockdown zal pas effect hebben op de Amerikaanse beurzen, maar als het aan Trump ligt, komt er met de verkiezingen in het vooruitzicht geen lockdown. Funest voor zijn campagne. Toch heeft hij nu eindelijk in de gaten dat hij niet ongeschonden uit deze corona-strijd komt. Eindelijk een mondkapje, zegt dat hij er geen moeite mee heeft. Volledig in tegenspraak met eerdere uitspraken. Volledig onberekenbaar, net als de abnormale koersstijgingen. Maakt niet uit hoe slecht de cijfers ook zijn, het had altijd slechter gekund, dus positief voor de koersen. In een " gezonde" toestand zouden deze cijfers onherroepelijk afgestraft worden. Al een half jaar worden we " gebombardeerd " met corona cijfers. Men is corona moe aan het worden, en verontruste cijfers worden terzijde geschoven. Aantal besmettingen en doden doen er ( bijna) niet meer toe. Het kan alleen maar beter worden, maar daar ben ik zolang er geen vaccin is niet van overtuigd.

Het gratis geld zit inmiddels ook wel in de koersen verwerkt. Benieuwd wanneer met name Amerika wakker word.