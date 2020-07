Lagere omzet en winst voor industrieel toeleverancier Aalberts

Gepubliceerd op | Views: 741

UTRECHT (AFN) - Industrieel toeleverancier Aalberts heeft in de eerste helft van dit jaar beduidend minder omzet en winst in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Maar sinds de laatste week van mei constateert het beursgenoteerde bedrijf ook weer herstel van orders en verkopen.

De totale opbrengsten zakten in het voorbije halfjaar met 10 procent op jaarbasis tot 1,3 miljard euro en de autonome omzet daalde dik 11 procent. Daarbij ging het operationele resultaat met 35 procent omlaag. De nettowinst voor amortisatie liep terug met 38 procent tot 86 miljoen euro. Het bedrijf had te maken met een beperkt aantal coronabesmettingen en moest enkele locaties in Zuid-Europa voor enkele weken sluiten op last van overheden.

Volgens Aalberts was er wel sprake van een "solide kasstroom" en het orderboek zat eind juni weer op een hoger niveau dan vorig jaar. Ook slaagde het bedrijf erin om de investeringen in de eerste zes maanden van het jaar aardig op peil te houden. Deze lagen slechts iets lager dan een jaar eerder, al rekent het bedrijf voor de tweede helft van dit jaar wel op een duidelijke afname van de bestedingen.

Kosten

Aalberts kondigde eerder al aan dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo ging het salaris van het hoogste management tijdelijk met 20 procent omlaag. Verder werden alle niet-noodzakelijke uitgaven verminderd. In heel 2020 denkt de onderneming ongeveer 40 miljoen euro kwijt te zijn aan eenmalige reorganisatielasten. Daarmee kan Aalberts dan 45 miljoen euro aan jaarlijkse kosten besparen.

In een toelichting herhaalde topman Wim Pelsma van Aalberts dat de vorig jaar aangekondigde strategie voor de komende jaren voor een groot deel versneld wordt uitgevoerd, wat dus extra kosten voor de onderneming meebrengt. Daarbij versnelt het bedrijf de integratie van bepaalde locaties. Over eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid heeft Aalberts nog niets naar buiten gebracht.