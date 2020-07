Moody's negatiever over vastgoedfonds Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de kredietwaardigheid van winkelvastgoedfonds Wereldhave. Moody's verlaagde de rating van het in Amsterdam genoteerde bedrijf naar B1, waar dat eerder Ba2 was. Bovendien wordt de outlook verlaagt van negatief naar under review, wat betekent dat er mogelijk nog een verlaging aankomt.

Moody's wijst erop dat Wereldhave, tegen de verwachting in, geen extra financiering heeft weten te verkrijgen in de laatste maanden. Volgens het ratingbureau heeft het vastgoedfonds nog geld tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar. Wel gaat Moody's ervan uit dat Wereldhave de komende tijd alsnog meer financiering weet te verkrijgen. De resultaten van het bedrijf over het eerste halfjaar bevatten de nodige positieve punten zoals een stabiele bezettingsgraad.

De coronacrisis heeft de situatie voor winkelvastgoedfondsen wel uitdagender gemaakt. Moody's verwacht dat de huren verlaagd zullen worden, maar dat er volgend jaar een voorzichtig herstel komt.