Voormalig topman Wirecard opnieuw gearresteerd vanwege fraude

Kan er kort over zijn, ze moeten die accountants en bankiers van Wirecard ook oppakken, en de witteboordencriminaliteit promoveren boven een moord etc, wat vaak maar 1 kring raakt, terwijl zo'n Wirecard minstens duizenden mensen het leven heeft zuur gemaakt. Het is namelijk ook nog eens extreeme voorbedachte(n) rade. Zo'n Braun persoon heeft geen kans wanneer de rest ook maar een beetje oplet, maar kill the messenger.