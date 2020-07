Verkoop bestaande woningen VS fors hoger

quote: JBL_0123 schreef op 22 juli 2020 17:01:

Zijn dit uitgestelde aankopen door de sluiting van de markt? En hoe zien jullie de evolutie voor BE/NL? Ik verwachtte eerst een daling van de prijzen maar kom tot de vaststelling dat veel mensen met geld zitten en geen kennis of vertrouwen hebben in de beurs en daarom hun geld in tastbare bakstenen willen steken. M.i. zelfs aan negatieve huurrendementen als we rekening houden met alle kosten die bij een vastgoedtransactie komen kijken.

Zijn dit uitgestelde aankopen door de sluiting van de markt? En hoe zien jullie de evolutie voor BE/NL? Ik verwachtte eerst een daling van de prijzen maar kom tot de vaststelling dat veel mensen met geld zitten en geen kennis of vertrouwen hebben in de beurs en daarom hun geld in tastbare bakstenen willen steken. M.i. zelfs aan negatieve huurrendementen als we rekening houden met alle kosten die bij een vastgoedtransactie komen kijken.

Het aantal verkochte huizen is zo’n 10% lager dan jaar geleden. Het is dus een gedeeltelijk herstel van de dip. De huizenmarkt in de VS is ook zwaar oververhit, dus het is niet zo dramatisch als het lijkt. Ik verwacht een zeer sterk herstel in de loop van het jaar door de zeer lage rente en een enorme stijging van de huizenprijzen. De indicator voor de huizenbouw staat nu ook zeer hoog, dus ik verwacht enorm veel bouw in de VS. Ik wil niet zeggen dat dit positief is, want een bubble en inflatie is onvermijdelijk