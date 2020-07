Amerikanen kopen 100 miljoen doses van potentieel coronavaccin

2 miljard voor een potentieel vaccin....... Niet bewezen dat het werkt en ook onbekend welke neveneffecten er aan zitten. Lijkt me een soort hedge van Trump zodat hij kan zeggen er alles aan te doen om een vaccin te maken. Wel zeer bedenkelijk qua procedure - mogelijk gaan nu veiligheidsvoorschriften overboord om maar snel iets te hebben. In zombie-films is dat vaak het doemscenario waar de wereld niet van hersteld. Een kat in het nauw..... HN