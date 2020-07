Viruszorgen drukken stemming op beurzen

Usa is niet eens gedaald....gisteren steeg usa dik en aex leverde grotendeels winst in. Daarnaast daalt dow future maar min 0,3 proc en aex staat dik 1,3 procent lager en daarop op nog toegevoegd de daling van gisteren vanaf de top was ca 0,7 procent. Uiteindelijk is aex 2 procent gedaald vanaf de top en wallstreet maar 0,3 procent???