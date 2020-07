'Uitgaven KPN voor 5G-frequenties binnen de perken'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Het bedrag dat KPN heeft betaald voor een aantal frequenties voor zijn Nederlandse 5G-netwerk valt binnen de verwachtingen van analisten van KBC Securities. Het telecomconcern gaf op de veiling door de Nederlandse overheid 416 miljoen euro uit, wat volgens de marktvorsers ongeveer de helft is van de jaarlijkse vrije kasstroom van KPN.

KBC wijst er verder op dat er over zo'n twee jaar een nieuwe frequentieveiling is. Voor KPN is het van groot belang om ook dan frequenties in de wacht te slepen om een werkend 5G-netwerk aan te kunnen bieden.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 2,90 euro voor KPN. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur 0,1 procent hoger op 2,47 euro.