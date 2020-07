AEX doet stapje terug

Gepubliceerd op | Views: 872

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed woensdag een stapje terug. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten overwegend kleine verliezen zien. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak kwam verfconcern AkzoNobel met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 577,47 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 780,56 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

AkzoNobel daalde 0,5 procent bij de hoofdfondsen. De verffabrikant boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis. Om de crisis het hoofd te bieden snijdt het bedrijf in de kosten. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af en denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.

Prosus en RELX grootste dalers

Grootste dalers in de AEX waren techinvesteerder Prosus en informatieleverancier RELX met verliezen van 1,3 procent. Philips verloor 0,8 procent. Het zorgtechnologieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg contact gezocht met Chinese branchegenoten Haier Group en Midea Group om te peilen of ze interesse hebben in de divisie huishoudelijke apparaten van Philips. Chipbedrijf ASMI ging aan kop met een winst van 1,3 procent.

Sterkste stijger in de MidKap was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een plus van 3,7 procent. Vopak won 1 procent. Het tankopslag heeft overeenkomsten getekend voor een onderhandse plaatsing van obligaties. Het geld dat Vopak met de uitgifte ophaalt, wordt gebruikt voor het afbetalen van schulden en algehele bedrijfsdoeleinden. Bouwer BAM en fitnessketen Basic-Fit stonden onderaan met minnen van 0,9 procent.

ABB won ruim 2 procent in Zürich dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Zwitserse industriële concern. De Noorse staalmaker Norsk Hydro klom 1,8 procent in Oslo na een onverwachte winststijging in het tweede kwartaal. Deutsche Bank steeg dik 2 procent in Frankfurt na publicatie van voorlopige cijfers. De grootste bank van Duitsland brengt volgende week het volledige kwartaalrapport naar buiten.

De euro was 1,1523 dollar waard tegen 1,1492 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 41,83 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 44,30 dollar per vat.