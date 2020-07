Zilverprijs naar hoogste niveau in bijna 7 jaar

Het ware verhaal van de stijging is dat JP Morgan Bank zich voor de rechter moet verantwoorden van de prijs manipulaties en heeft weinig of niets te maken met aantrekkende vraag van de industrie.

In maart van dit jaar zagen we plots een gigantische vraag van levering van zilver waar JP Morgen niet aan kon voldoen omdat ze naked short zaten.

Twee andere banken die ook betrokken waren bij die prijs manipulaties hebben zich nu van de Comex teruggetrokken.



De verwachting is nu de prijs manipulatie niet langer mogelijk is dat de prijs van zilver een inhaal slag gaat maken en weer naar een verhouding zal gaan van 1: 25 met goud. Insiders verwachten dat zilver mogelijk door zal gaan stijgen naar $87,- en later zelf over de $100,-



Institutionele beleggers zijn massaal aan het instappen wat de opwaartse druk alleen maar verder doet aanwakkeren.



Dan zijn er ook nog de 2 Pan American mijnen in Peru die vanwege het covi19 gesloten zijn. Deze 2 mijnen zijn samen goed voor 25% van de wereldwijde productie van zilver.



Na de heftige stijging van de laatste weken zal er nu waarschijnlijk wel een gezonde correctie plaats gaan vinden.