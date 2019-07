Wall Street sluit met kleine plussen

Gepubliceerd op | Views: 156

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten met kleine plussen. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de cijferstroom die later deze week pas echt op gang komt. Er werd nog geteerd op de verwachting van een renteverlaging. Verder werden de spanningen verwerkt rond Iran, die de olieprijzen opdreven. Techbedrijven deden het goed onder aanvoering van Apple, terwijl Boeing het bij de overige zwaargewichten juist moeilijk had.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.171,90 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent tot 2985,03 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 8204,14 punten.

Apple ging 2,2 procent omhoog na een positief analistenrapport. De kans dat de technologiegigant volgende week met teleurstellende vooruitzichten komt is volgens Morgan Stanley klein. Ook chipbedrijf Micron profiteerde met een plus van 3,7 procent van een analistenrapport en Goldman Sachs verhoogde zijn beleggingsadvies eveneens voor enkele branchegenoten.

Boeing zakte 1 procent nadat kredietbeoordelaar Fitch zijn verwachtingen voor de vliegtuigbouwer verlaagde. Fitch zegt daarmee te reageren op de aanhoudende onzekerheid rond het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX.

Halliburton steeg ruim 9 procent. De winst ging op jaarbasis flink omlaag door bijzondere posten, met een wat lagere omzet. Later deze week krijgen beleggers een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten voorgeschoteld van bekende namen als Amazon, Facebook, Tesla, Google-moeder Alphabet, Intel en Boeing.

Verder werd bekend dat kredietbureau Equifax een zaak rondom een grote hack bij het bedrijf schikt met toezichthouder FTC voor 700 miljoen dollar. Bij de hack in 2017 werden zeer gevoelige gegevens buitgemaakt van ruim 140 miljoen mensen. Equifax steeg 0,4 procent. Maker van vegan hamburgers Beyond Meat won in aanloop naar zijn resultaten volgende week bijna 10 procent.

Een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent in prijs tot 56,22 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 63,46 dollar per vat. De olieprijzen gingen wat omhoog nadat Iran een onder Britse vlag varende olietanker onderschepte. De Britten willen Iran sancties opleggen en hebben de zaak aangekaart bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1217 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.