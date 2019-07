Continental verlaagt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 351

HANNOVER (AFN/BLOOMBERG) - Toeleverancier aan de auto-industrie Continental heeft zijn verwachtingen voor dit jaar verlaagd. De Duitse maker van onder meer banden en remsystemen zegt last te hebben van onvoorziene wijzigingen in de vraag van klanten naar bepaalde producten. Ook houdt het bedrijf last van verminderde vraag door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Het bedrijf uit Hannover rekent volgens de nieuwe verwachtingen voor dit jaar op 44 miljard tot 45 miljard euro. Eerder werd gerekend op een stabiele ontwikkeling van de automarkt wereldwijd, maar Continental rekent nu op een daling van 5 procent.

De autosector heeft te maken met flinke tegenvallers door de handelsoorlog. Verschillende autobedrijven, zoals recent mercedes-moederbedrijf Daimler, kwamen al met lagere verwachtingen.