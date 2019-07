Gepubliceerd op | Views: 806

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs stond maandag halverwege de middag op winst. Grote uitblinker op het Damrak was zorgtechnologieconcern Philips, dat met een kwartaalbericht kwam. Ook de overige Europese beurzen lieten kleine plussen zien. Behalve voor bedrijfsresultaten hadden beleggers ook oog voor de oplopende spanningen rond Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,6 procent hoger op 575,34 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 818,37 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,4 procent.

Philips was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 4,7 procent. Het zorgtechnologieconcern wist de kwartaalomzet flink op te voeren. Topman Frans van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt en handhaafde de prognose voor dit jaar.

ArcelorMittal

ArcelorMittal dikte 3,9 procent aan. Het Indiase hooggerechtshof heeft de overname van Essar Steel door het staalbedrijf tijdelijk on hold gezet. De overnamestrijd rond Essar sleept zich al ruim een jaar voort. Grootste daler in de AEX was telecombedrijf KPN met een verlies van 1,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven ging navigatiespecialist TomTom aan kop met een plus van 4,3 procent. Kabel- en Winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial sloot de rij met een min van 2,2 procent.

In Zürich won Julius Bär 2,5 procent. De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder zag in de eerste jaarhelft zijn beheerd vermogen groeien. Daarbij profiteerde de bank naar eigen zeggen van het sterke herstel op de wereldwijde aandelenmarkten. In Parijs zakte drankenfabrikant Remy Cointreau 3,4 procent na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch.

Olie

Een vat Amerikaanse olie klom 1 procent in prijs tot 56,20 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 63,26 dollar per vat. De olieprijzen gingen wat omhoog nadat Iran een onder Britse vlag varende olietanker onderschepte. De Britten willen Iran sancties opleggen en hebben de zaak aangekaart bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,1222 dollar op vrijdag.