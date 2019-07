'Wall Street begint drukke week licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 507

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting licht hoger beginnen. Beleggers op Wall Street krijgen deze week een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten voorgeschoteld van bekende namen als Amazon, Facebook, Tesla, Google-moeder Alphabet, Intel en Boeing. Ook zijn er belangrijke macro-economische cijfers, waaronder een eerste schatting over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Andere bedrijven die de boeken openen, zijn bijvoorbeeld telecomgiganten Verizon Communications en AT&T, machinefabrikant Caterpillar, pakketbezorger UPS, autoconcern Ford Motor, farmaceuten Allergan en AbbVie, motorfietsenbouwer Harley-Davidson, frisdrankproducent Coca-Cola, fastfoodbedrijf McDonald's, industrieconglomeraat 3M, speelgoedmakers Hasbro en Mattel, koffieketen Starbucks, defensieconcern Lockheed Martin en de chipfondsen Advanced Micro Devices (AMD) en Texas Instruments.

Vrijdag wordt een voorlopige raming over de groei van de economie van de Verenigde Staten in de afgelopen periode gepubliceerd. Er wordt verwacht dat de groei flink is afgezwakt ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook komen er deze week gegevens over bijvoorbeeld de woningmarkt, de orders voor duurzame goederen en de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in de VS van marktonderzoeker Markit.

Halliburton

Maandag meldde oliedienstverlener Halliburton zijn resultaten. De winst ging op jaarbasis flink omlaag door bijzondere posten, met een wat lagere omzet. Wel lijken de prestaties in de smaak te vallen bij beleggers want het aandeel lijkt hoger te gaan openen.

Daarnaast schikt kredietbureau Equifax een zaak rondom een grote hack bij het bedrijf voor 700 miljoen dollar. Dat maakte de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) bekend. Bij de hack in 2017 werden zeer gevoelige gegevens buitgemaakt van ruim 140 miljoen mensen. Het ging onder meer om hun BSN-nummers, creditcardgegevens, adressen en geboortedata.

Wall Street sloot vrijdag met verliezen, mede onder druk van de oplopende spanningen rond Iran dat twee olietankers enterde in de Perzische Golf. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.154,20 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,6 procent tot 2976,61 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 8146,49 punten.