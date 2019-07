Gepubliceerd op | Views: 361

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse kredietbureau Equifax schikt een zaak rondom een grote hack bij het bedrijf voor 700 miljoen dollar. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) bekendgemaakt. Daarmee komt een einde aan onderzoeken van de Amerikaanse federale overheid en een aantal staten.

Bij de hack in 2017 werden zeer gevoelige gegevens buitgemaakt van ruim 140 miljoen mensen. Het ging onder meer om hun BSN-nummers, creditcardgegevens, adressen en geboortedata.

Van de 700 miljoen dollar gaat 425 miljoen naar de getroffen consumenten. Nog eens 175 miljoen dollar gaat naar 48 Amerikaanse staten, het District of Columbia en Puerto Rico en 100 miljoen dollar gaat naar het Amerikaanse Consumer Financial Protection Bureau.

Equifax was al in maart 2017 gewaarschuwd voor kwetsbaarheden, maar deed daar niets mee. Hackers kregen twee maanden later toegang tot het netwerk van het bedrijf en hielden die toegang 2,5 maand. Equifax moet volgens de schikking ook jaarlijks de beveiligingsrisico's in kaart brengen.