'Kwartaalomzet KPN omlaag'

waarom een ophef aan die graaier die vertrokken is met de poen die hij zichzelf toekende

Hoezo topmannen aantrekken om wat doen????? vraag ik mij telkens af het enige resultaat dat telt is service naar de klant toe dan komt de omzet vanzelf!!!!!!Dit heeft niets met top posities van personen te doen die altijd graaiers zijn in de pot die te verdelen valt die het bedrijf te verdelen heeft waarvan zij het meest opstrijken vanwege hun positie in het bedrijf Dus weg met die graaiers en geen nieuwe aanstellen!!!!!!!!!!!!