AMSTERDAM (AFN) - De tegenvallende resultaten van BinckBank illustreren volgens analisten van KBC Securities waarom ze eerder al hun zorgen over het bedrijf hebben geuit. Zo zijn de marktvorsers er nog niet van overtuigd dat de leiding bij BinckBank in staat is om het tij te keren te midden van de moeilijke marktomstandigheden voor de online broker.

BinckBank staat op het punt overgenomen te worden door de Deense Saxo Bank. Het bod van de Denen is "goed genoeg" aangezien er geen andere partij met een tegenbod is gekomen, vindt KBC. Daarbij merken de marktvorsers wel op dat de deal nog niet door alle relevante toezichthouders is goedgekeurd.

Bij ING reageren marktvorsers "neutraal" op de halfjaarcijfers van BinckBank. Ze wijzen er er verder op dat BinckBank in verband met de deal met Saxo Bank nog te maken krijgt met additionele kosten, die waarschijnlijk enkele miljoenen euro's zullen bedragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het betalen van externe adviseurs. Voor personeel zit er daarnaast nog een zogeheten retention package in.

BinckBank blijft erbij dat de transactie in de eerste helft van het derde kwartaal afgerond kan worden. Een aantal aandeelhouders meende eerder dat het bod van 424 miljoen euro te laag was. Onder meer grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen vond dat er meer in het vat zat, maar hij kreeg bij de aandeelhoudersvergadering van BinckBank nauwelijks steun.

KBC handhaaft zijn sell-advies voor BinckBank, met een koersdoel van 5,60 euro. ING houdt vast aan een hold-advies, waarbij het koersdoel staat op 6,35 euro. Het aandeel BinckBank zakte maandag in het eerste handelsuur met 0,2 procent tot 6,31 euro.