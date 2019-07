Gepubliceerd op | Views: 888

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft zijn omzetgroei in het tweede kwartaal voor een groot deel te danken aan zijn divisie Connected Care. Die tak presteerde eerder juist zwak, schrijven analisten van ING.

Het zorgtechnologiebedrijf kon de groei versnellen van het eerste naar het tweede kwartaal. De hoeveelheid nieuwe orders was ook "gezond" na een "zwak" eerste kwartaal. De marktvorsers van ING verwachten dat het aangepaste bedrijfsresultaat in de lopende periode nog iets hoger uit kan vallen dan wat analisten in doorsnee verwachten.

ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 37 euro. Het aandeel Philips sloot vrijdag op 38,94 euro.