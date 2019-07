Benoemingen bij Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft maandag twee benoemingen aangekondigd bij zijn Europese activiteiten. Het bedrijf stelt Lee Godfrey aan als managing director Western Europe en Douwe Terpstra als managing director Luxembourg.

Godfrey is afkomstig van het in Luxemburg gevestigde Kneip, een dienstverlener voor de financiële sector, waar hij onder meer topman was. Hij begint per 1 oktober bij Intertrust. Terpstra vervulde eerder de rol van operationeel directeur bij Intertrust Luxembourg en neemt per direct zijn nieuwe functie op zich.