'KPN interessant Europees telecomaandeel'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese telecomsector kan in de tweede helft van dit jaar interessant worden voor beleggers. Dat zeggen analisten van Morgan Stanley die erop wijzen dat telecomaanbieders de afgelopen tijd niet goed hebben gepresteerd, maar goede voortgang boeken op het gebied van kostenbesparingen. Daarbij noemen de marktvorsers onder meer KPN.

Volgens Morgan Stanley is de groei in de markt voor mobiele telefonie beter in de tweede jaarhelft. Dat heeft ook te maken met de recente zwakkere periode voor techaandelen, waardoor er ruimte is voor verbeteringen. De Duitse groei is volgens de Amerikaanse zakenbank "redelijk" en de vooruitzichten voor markten als Italië en Spanje zijn "minder slecht".

De analisten van Morgan Stanley noemen KPN als een van hun voorkeursaandelen in de sector. Ook Cellnex, Tele2, MásMóvil en Telefónica kunnen de goedkeuring van de kenners wegdragen.

Morgan Stanley heeft geen specifiek advies voor KPN. Het aandeel KPN sloot vrijdag op 2,62 euro.