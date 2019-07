'Lager begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.418

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten houden beleggers de blik gericht op de oplopende spanningen rond Iran. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.

Op het Damrak opende Philips de boeken. Het zorgtechnologieconcern wist de omzet in het tweede kwartaal flink op te voeren. Topman Frans van Houten sprak van een breed gedragen groei, waar alle divisies van Philips aan bijdroegen. Van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt. Wel handhaafde Philips zijn prognose voor dit jaar.

Aan het overnamefront heeft het Indiase hooggerechtshof de overname van Essar Steel door staalbedrijf ArcelorMittal tijdelijk gepauzeerd. Het hooggerechtshof gaat de beroepszaken van zowel de schuldeisers van Essar als ArcelorMittal tegen een eerdere uitspraak van een beroepshof behandelen. Tot die tijd moet de stand van zaken blijven zoals die nu is. De overnamestrijd rond Essar sleept zich al ruim een jaar voort.

Banken

BinckBank boekte in de eerste jaarhelft flink minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. De online broker wist ook niet aan de eigen verwachting te voldoen. BinckBank wordt overgenomen door de Deense Saxo Bank. Aandeelhouders kregen recent nog meer tijd om aandelen aan te melden. BinckBank blijft erbij dat de transactie in de eerste helft van het derde kwartaal afgerond kan worden.

In Zürich staat Julius Bär in de belangstelling. De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder zag in de eerste jaarhelft zijn beheerd vermogen groeien. Daarbij profiteerde de bank naar eigen zeggen van het sterke herstel op de wereldwijde aandelenmarkten. De nettowinst ging op jaarbasis met 23 procent omlaag.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten vrijdag licht hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 571,84 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 809,61 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent. Wall Street ging met verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.154,20 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,6 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent.

De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 56,06 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 63,41 dollar per vat. De olieprijzen zijn flink gestegen sinds Iran een onder Britse vlag varende tanker enterde. De Britten zouden Iran sancties willen opleggen en hebben de zaak ook bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangekaart. De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1222 dollar op vrijdag.