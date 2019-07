Overname Essar door Arcelor on hold gezet

Gepubliceerd op | Views: 1.403 | Onderwerpen: staal

NEW DELHI (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase hooggerechtshof heeft de overname van Essar Steel door het in Amsterdam genoteerde staalbedrijf ArcelorMittal tijdelijk gepauzeerd. Het hooggerechtshof gaat de beroepszaken van zowel de schuldeisers van Essar als ArcelorMittal tegen een eerdere uitspraak van een beroepshof behandelen. Tot die tijd moet de stand van zaken blijven zoals die nu is.

Het beroepshof bepaalde begin deze maand dat de overname van Essar door mocht gaan. ArcelorMittal moest 60 procent van de schulden van de failliete branchegenoot betalen ter waarde van 6 miljard dollar. De schuldeisers moesten dat bedrag "proportioneel" verdelen. De crediteuren kondigden al direct aan in beroep te gaan. Onder meer de Britse bank Standard Chartered meent onvoldoende gecompenseerd te worden.

De overnamestrijd rond Essar sleept zich al ruim een jaar voort. Het hooggerechtshof heeft beloofd de zaak met spoed te zullen behandelen.