'IT-bedrijf Atos nadert overname Syntel'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse IT- en automatiseringsbedrijf Atos is dicht bij een overname van de kleinere Amerikaanse branchegenoot Syntel. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen rond de deal.

Mogelijk wordt maandag al een overeenkomst tussen beide bedrijven bekendgemaakt. De overnameprijs ligt volgens de ingewijden op 3,5 miljard tot 4 miljard dollar. Het in 1980 opgerichte Syntel was in 2017 goed voor een omzet van bijna 924 miljoen dollar en telt 22.500 werknemers. Het hoofdkantoor van de onderneming staat in Troy in de Amerikaanse staat Michigan. Atos heeft een jaaromzet van 12,7 miljard euro en ruim 97.000 werknemers.