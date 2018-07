Werkonderbrekingen door beveiligers Schiphol

Ligt eraan hoeveel u nu verdiend in vergelijking met... ze pakken je niet zomaar iets af. Daar moet een reden voor zijn. Kan me niet voorstellen dat de werkgever geen rekensom maakt. En als het werkelijk zo is zoals u schetst dan heeft u volkomen gelijk. Maar we leven niet in armoede, en de bonden hebben in het verleden veel goeds gedaan, maar ook veel kapot gemaakt. Je kunt wel blijven roepen: meer,meer,meer, maar eens houd het op en moeten we aan het werk.