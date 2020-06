iPhone krijgt meer informatie in appschermen

quote: FlashHenk schreef op 22 juni 2020 22:48:

Wereldschokkende innovatie. Daar ga ik zeker eur 1500 voor betalen. Minstens.

Ze zullen vast beide alleen maar verder omhoog gaan terwijl ze elkaar aanvallen en dit gaat natuurlijk per saldo ten koste van de marge.Waarderingen van tech zijn al extreen hoog maar dat is niks nieuws natuurlijk en net als in het verleden is niet te voorspellen wanneer het einde verhaal wordt voor de alsmaar stijgende koersen en dam achteraf weer zeggen dat dat ook niet vol te houden was en dan de volgende bubble nog hoger gaan.Heeft natuurlijk alles te maken met de enorme geldhoeveelheid die bij wordt gedrukt die gewoon de beurs op stroomt ipv de economie in.