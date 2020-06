iPhone krijgt meer informatie in appschermen

Gepubliceerd op | Views: 286

CUPERTINO (AFN) - Techreus Apple gaat het mogelijk maken om meer informatie op het appscherm van de iPhone te tonen. Zogeheten widgets, kleine vlakken met informatie over bijvoorbeeld het weer, de afspraken in je agenda of de muziek die je luisterde, stonden voorheen op een apart scherm, maar kunnen vanaf iOS 14 tussen de apps worden getoond. Die aankondiging deed Apple tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het is de grootste verandering aan de werking van het besturingssysteem sinds Apple het raster met apps introduceerde voor de eerste iPhone.

Apple zorgt er verder voor dat slimme assistent Siri en binnenkomende telefoongesprekken niet meer het hele scherm blokkeren. Verder komen er mogelijkheden om eigen browsers en e-mail-apps als de standaard in te stellen en kun je de iPhone als autosleutel gebruiken. Dat kan nu alleen nog op de nieuwe BMW 5-serie, maar Apple heeft met verschillende autobouwers aan een standaard gewerkt.

De iPad kan nu handgeschreven tekst met het Apple Pencil herkennen en op veel meer plekken gebruiken. De Apple Watch kan je slaap bijhouden en reageert als je je handen wast met een timer die moet zorgen dat je dat minimaal 20 seconden volhoudt.

Concurrentie met Google

Apple gaat voorts de concurrentie met Google verder aan. Apple Maps krijgt fietsroutes, net als Google Maps. Bovendien komt Apple met een eigen vertaal-app Apple Translate, waarmee het de strijd wil aangaan met Google Translate.

Verder wil de iPhonemaker laten zien dat hij beter is op privacygebied dan Google. Apps in de App Store moeten aangeven hoe ze met je privacy omgaan. Dat wordt weergegeven in een label, dat vergelijkbaar is met het voedingswaardelabel op eten.