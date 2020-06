Brussel verdiept onderzoek naar overname dataleverancier door LSE

Gepubliceerd op | Views: 325

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie gaat nader onderzoek doen of de overname van financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv door het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) een mededingingsgevaar vormt. Brussel is bezorgd dat de concurrentie op het gebied van de handel in en clearing van financiële instrumenten en de verkoop van financiële gegevens afneemt als gevolg van de deal.

"Het is belangrijk dat marktpartijen toegang blijven krijgen tot financiële producten op basis van eerlijke voorwaarden", aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Zij benadrukt dat de producten die LSE en Refinitiv aanbieden nodig zijn voor beleggingsbeslissingen van verschillende typen investeerders. Daardoor gaat het om een "essentiële" functie voor de Europese economie, aldus Vestager. De commissie verwacht uiterlijk 27 oktober tot een beslissing te komen.

Door de samenvoeging van LSE en Refinitiv ontstaat een van 's werelds grootste aanbieders van financiële data en analysemiddelen. LSE is naast uitbater van de Londense beurs al leverancier van beursinformatie, en daar komen door de transactie tal van andere informatiesystemen bij. Refinitiv is de voormalige datatak van Thomson Reuters. In 2018 werd het bedrijf afgescheiden.