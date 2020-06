Verkoop bestaande woningen VS opnieuw gedaald

"De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in mei minder sterk gedaald dan een maand eerder."



Veel slechter dan de consensus, maar beter afgezet tegen de cijfers van april, de slechtste cijfers ever... Mijn moeder zei vroeger altijd: Zo kan ik nog een hoop stront lekker maken. Objectieve verslaggeving is ver te zoeken tegenwoordig.