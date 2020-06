Coronavrees zorgt voor lagere opening Wall Street

quote: Finca Abundancia schreef op 22 juni 2020 16:07:

Duurde weer eens niet lang.......#braindamage

Exposure ING en AAB in WC van 200 milj., koers stijgt, da's logisch ;) ....Amerika is alles beter dan 0, dus omhoog die indices.Ze hebben last van Coronavrees als de markten dicht zijn en last van GREED als ze open zijn.Nu maar braaf rood sluiten daar vanavond, zal wel tegen beter weten in zijn ;) ...