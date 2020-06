'Wall Street gaat hoger openen'

Gepubliceerd op | Views: 962

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met winst aan de nieuwe handelsweek te gaan beginnen. Het sentiment onder beleggers krijgt steun van de hernieuwde hoop op economisch herstel van de coronacrisis, al blijven de zorgen over een nieuwe golf aan coronabesmettingen boven de markt hangen. Vrijdag zorgde de opgelaaide coronavrees nog voor verliezen op Wall Street, nadat Apple bekendmaakte sommige winkels te sluiten in de Verenigde Staten vanwege de nieuwe besmettingen.

De VS is het zwaarst getroffen land door het coronavirus met circa 2,3 miljoen besmettingen en meer dan 122.000 doden. In staten als Californië, Texas en Florida neemt het aantal besmettingen met de ziekte toe, nu de beperkende maatregelen tegen de uitbraak steeds meer worden versoepeld.

Apple maakte vrijdag bekend elf winkels in Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina uit voorzorg te sluiten. Die Apple Stores waren juist net weer geopend, nadat ze geruime tijd dicht waren vanwege maatregelen om het virus in te dammen.

Conferentie Apple

Verder houdt Apple maandag zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC en kan dan mogelijk aankondigen dat het bedrijf eigen chips gaat gebruiken in zijn Mac-computers en Macbook-laptops. Apple ontwerpt al jaren de chips die het bedrijf gebruikt in de iPhone en de iPad. Voor de computertak vertrouwde het bedrijf op chips van Intel. Sinds 2006 maakt Apple gebruik van de processors van die chipmaker. De conferentie wordt virtueel gehouden vanwege het coronavirus.

Vleesverwerker Tyson Foods staat een lagere opening te wachten. China heeft de invoer van kip uit een Amerikaanse fabriek van Tyson opgeschort na een uitbraak van het coronavirus. Peking kwam tot dit besluit nadat de vleesverwerker bevestigde dat er besmettingen zijn bij zijn fabriek in de staat Arkansas.

American Airlines noteert eveneens een min voorbeurs. De luchtvaartmaatschappij wil 3,5 miljard dollar aan extra financiering aantrekken tegen de coronacrisis, onder meer door aandelen uit te geven.

Dow Jones

Op macro-economisch gebied komen nog cijfers over de bestaande woningverkopen in de VS.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,8 procent lager op 25.870,37 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3095,33 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 10.004,42 punten.