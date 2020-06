Beurswaakhond BaFin spreekt schande van fraude Wirecard

WireCard verwerkt transacties voor derden..... bijvoorbeeld ik koop een ticket van EUR 100 bij Lufthansa..... WireCard ontvangt EUR 100...... die boeken een paar dagen later EUR 98 naar Lufthansa en houden zelf EUR 2. (bij een creditcard zal het tarief ongeveer 2% zijn)



Kortom, WireCard ontvangt dus enorme bedragen die niet van zichzelf zijn, als het goed is staat dit op derde gelden rekeningen. Waarom deze onderneming uberhaupt 2MLD krediet nodig heeft is me een raadsel...... het businessmodel is net als Adyen....1 platform, wat je oneindig kan opschalen en integreren.

Er hoeven geen grote investeringen te worden gedaan of Basel 4 vereisten en dergelijke nvt.