ABN: indrukwekkend herstel autosector China van coronacrisis

Onderwerpen: autoindustrie, China

AMSTERDAM (AFN) - De autosector in China laat een "indrukwekkende" comeback zien van de klappen door het coronavirus. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport.

De bank wijst daarbij op de autoproductie in China die in mei met meer dan 11 procent steeg in vergelijking met een jaar eerder, na een krimp van 4,4 procent in april, met een dieptepunt van 83 procent in februari. Ook de Chinese autoverkopen zitten weer in de lift, met een plus in mei van meer dan 7 procent. Hier was in april een min van 2,5 procent te zien, en werd in februari een krimp van 82 procent opgetekend.

ABN AMRO stelt dat de autoverkopen in China worden geholpen door overheidsmaatregelen, terwijl de terughoudendheid van consumenten om met het openbaar vervoer te reizen vanwege het virus ook een rol kan spelen. Zij maken liever gebruik van de eigen auto.

Voor de gehele industrie in China was in mei een productiestijging met 4,4 procent op jaarbasis te zien, wat sterker is dan de plus van 3,9 procent een maand eerder. De groei lijkt volgens ABN AMRO wel wat af te zwakken, vooral door tegenwind door de zwakkere export van China. De bank merkt wel op dat in de provincie Hubei met hoofdstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, de industrie vorige maand lichte groei kende, na forse dalingen eerder door de quarantainemaatregelen. Deze maatregelen zijn nu versoepeld.