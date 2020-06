'ArcelorMittal wil niet-kernactiviteiten verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - ArcelorMittal bekijkt mogelijkheden voor het verkopen van niet-kernactiviteiten en belangen in kernactiviteiten, zoals het bedrijf ook in het verleden heeft gedaan. Dat meldde ING in een reactie op het bericht van Financial Times dat het staalconcern overweegt infrastructuur voor zijn ijzerertsmijn in de Canadese provincie Quebec te verkopen.

In augustus vorig jaar kondigde ArcelorMittal aan 2 miljard dollar te willen ophalen met desinvesteringen om zo te helpen de nettoschuld terug te dringen tot 7 miljard dollar. In september meldde persbureau Bloomberg dat het bedrijf zijn Europese bouwtak zou willen verkopen.

Het advies voor ArcelorMittal staat op buy, met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.45 uur een plus van 0,9 procent op 9,41 euro.