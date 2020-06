'Telecom moet samen optrekken voor antennelocaties'

Gepubliceerd op | Views: 370 | Onderwerpen: telecommunicatie

DEN HAAG (AFN) - Het wordt voor telecomaanbieders steeds moeilijker om antennelocaties te vinden. Dat komt door de groei van het aantal mobiele antennes en de afnemende beschikbaarheid van locaties. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) denkt dat het kan helpen als aanbieders niet onafhankelijk van elkaar op zoek zijn naar de schaarse locaties maar hierbij samenwerken.

Dat komt naar voren uit een conceptleidraad voor de sector van de waakhond. De ACM verwacht niet dat de concurrentie tussen aanbieders in gevaar komt wanneer ze samen optrekken bij het vinden van antennelocaties. "Doordat aanbieders op de locaties hun eigen telecomapparatuur gebruiken, kunnen zij zich nog steeds onderscheiden van de andere aanbieders", zo klinkt het.

De ACM wijst er in de leidraad op dat goedwerkende mobiele diensten cruciaal zijn voor het land. De groei van het dataverbruik zet steeds verder door en mobiele dekking moet betrouwbaarder zijn. "Samenwerking tussen telecomaanbieders kan er aan bijdragen dat deze investeringen op een verantwoorde wijze worden gedaan", aldus de ACM die ook andere handvatten geeft.

Zo gaan telecomaanbieders de komende jaren hun 2G- of 3G-netwerken uitzetten. Dit kan gevolgen hebben voor diensten die afhankelijk zijn van deze netwerken, zoals slimme energiemeters of oudere mobiele telefoons. Als een aanbieder die een 2G- of 3G-netwerk uitschakelt via roaming gebruik kan maken van het netwerk van een andere aanbieder die dit nog wel biedt, kan 2G en 3G langer beschikbaar blijft voor apparaten die daarvan afhankelijk zijn.